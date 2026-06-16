Андрей Чибис опубликовал семейное фото из отпуска

После завершения отдыха Андрей Чибис вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. Фото: личный архив

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о завершении своего краткосрочного трехдневного отпуска. В соцсетях глава региона опубликовал семейную фотографию, на которой он запечатлен вместе с супругой и сыном. Семья позирует на фоне цветущего макового поля.

«Небольшой семейный отпуск», - лаконично подписал губернатор.

После завершения отдыха Андрей Чибис вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

Традиционное оперативное совещание правительства Мурманской области в понедельник прошло под руководством замгубернатора Оксана Демченко.

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