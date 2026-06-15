В Мурманской области не хватает медтехники почти на миллиард рублей

В Мурманской области по поручению губернатора провели анализ работы первичного звена здравоохранения. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области по поручению губернатора провели анализ работы первичного звена здравоохранения. Одной из его частей стала инвентаризация, выявившая острую потребность в обновлении медицинской техники на общую сумму более 895 миллионов рублей.

«В настоящее время сформирован план закупок, согласно которому оборудование стоимостью до 1 миллиона рублей приобретается за счет средств ОМС, а прочие позиции закупаются в рамках региональной программы и за счет внебюджетных источников финансирования», - рассказали в минздраве Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области внедряют новый стандарт единого расписания, который должен исключить ситуации, при которых пациентам приходится «ловить» свободные номерки, чтобы попасть к врачу.

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