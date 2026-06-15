Четверо школьников из Апатитов получили до 8 лет колонии за террористический акт

Преступники вербуют детей самыми разными способами, и часто несовершеннолетние до конца не понимают, какие страшные вещи делают и что за это грозит. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Северный флотский военный суд вынес приговор четырем школьникам из Апатитов, которых обвиняли в совершении террористических актов группой лиц по предварительному сговору.

Началось все с того, что 12 апреля 2025 года один из подростков в Telegram познакомился с неизвестным, который предложил ему легкий заработок - деньги обещали за поджог помещения узла связи радиовещания в Апатитах. Юный северянин согласился, так как хотел иметь собственные деньги, но что из-за этого рухнет его судьба, вряд ли представил во всех деталях.

Спустя два дня подросток вместе с товарищем незаконно проникли в помещение узла связи, взломав входную дверь, и устроили поджог, облив технику бензином. Более того, свои действия парни сняли на видео на мобильные телефоны, чтобы подтвердить заказчику, что задание выполнено. Так они заработали 25 тысяч рублей, что почти в 15 раз меньше причиненного ущерба, который оценили в 380 тысяч рублей. Компании понадобилось почти два месяца, чтобы починить узел связи.

На этом парни не остановились. 17 апреля они взяли еще двоих несовершеннолетних, и пошли на новое дело. Они облили бензином два погрузочно-транспортных мотовоза на железнодорожной станции Апатиты. Ущерб от этого составил 260 тысяч рублей. И снова подростки все снимали на видео, создавая обвинительные доказательства сами против себя.

Когда парней задержали, до суда они были под стражей. Суд признал их виновными.

«Трое несовершеннолетних приговорены к различным срокам лишения свободы (восемь, семь и шесть с половиной лет) воспитательной колонии. Один из подсудимых к моменту вынесения приговора достиг совершеннолетия – ему назначено 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также судом разрешен гражданский иск ООО "Циркон" (ей принадлежит узел связи. - Ред.) о возмещении имущественного ущерба», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Преступники вербуют детей самыми разными способами, и часто несовершеннолетние до конца не понимают, какие страшные вещи делают и что за это грозит. О том, как работают современные вербовщики, почему дети становится их главной целью и какие тревожные сигналы нельзя игнорировать, рассказали в Центре управления регионом Мурманской области.

Напомним: 16-летний житель Архангельской области попал под уголовную статью, поверив в то, что ему внушили украинские спецслужбы. Они по переписке уговорили подростка совершить теракт – повредить объект железнодорожной транспортной инфраструктуры.

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