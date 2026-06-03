«Мы не можем вернуть перечеркнутую жизнь». Эксперты рассказали, как вербовщики охотятся на детей в Мурманской области

Обычно детей просят сообщить данные банковских карт родителей или получить доступ к семейным накоплениям. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Один тайно назвал код карты мамы, надеясь получить «скин» (одежду или обмундирование для персонажа. – Ред.) в игре, другой испугался, что вместе с родителями окажется под уголовным делом… Сегодня подростки все чаще попадают под влияние аферистов через соцсети и мессенджеры, не осознавая масштаб последствий. О том, как работают современные вербовщики, почему дети становится их главной целью и какие тревожные сигналы нельзя игнорировать, рассказали в Центре управления регионом Мурманской области.

В студии встретились два эксперта, которые хорошо знакомы с проблемой изнутри: ветеран УФСБ России по Мурманской области Александр Чемерский и руководитель Координационного центра МАУ Майя Панкратова.

Они отмечают, что сегодня мошенники и вербовщики преследуют уже не только финансовые цели. Их задача - воздействовать на сознание молодых людей и управлять их поведением. И подростки часто становятся легкой добычей из-за уверенности в том, что именно их обмануть невозможно.

Обычно детей просят сообщить данные банковских карт родителей или получить доступ к семейным накоплениям. Молодежь нередко ищет простые и быстрые решения проблем, чем и пользуются злоумышленники. Вербовщик обещает: «Сделай это, и никаких проблем не будет». При том, что обратиться за помощью к родителям или педагогам подростку зачастую психологически сложнее, чем выполнить указания незнакомца из интернета.

Методы радикальных организаций за последние годы заметно изменились. Все чаще используются призывы к так называемым «волкам-одиночкам», которым предлагают действовать самостоятельно, используя подручные средства: ножи, бытовую химию. Еще один инструмент вербовщиков - торговля идентичностью. Молодым людям обещают не только деньги, но и решение их внутренних психологических проблем.

«Ребенок, который чувствует себя одиноким, нуждается в определенной защите. Получается, что вербовщик - как спасательный круг, за который подросток пытается зацепиться. Хотя это конечно, не безопасность, а опасность, - отмечает Майя Панкратова. - Еще одна опасная тенденция - геймификация насилия. Тяжкие преступления и даже убийства могут подаваться подросткам как своеобразный квест, испытание или игра».

Какие тревожные звоночки в поведении ребенка должны насторожить родителей? Специалисты подчеркивают, что важно отличать обычный подростковый бунт от реальной угрозы. Один из первых признаков, когда ребенок начинает воспринимать реальную жизнь как что-то второстепенное и незначительное. Учеба, общение с близкими, бытовые дела отходят на второй план. Главной ценностью становятся яркие эмоции, события, приключения, а тема смерти начинает восприниматься как некая идея или концепция.

Второй тревожный маркер - черно-белое мышление. Подросток начинает делить мир на «правильных» и «неправильных», «чистых» и «нечистых». В его речи могут появляться специфические термины и ярлыки вроде «кафир» (с арабского «неверующий, неверный»), «враги системы», «неверные».

Третий признак связан с культом силы. В этом случае подросток начинает показывать презрение к слабости, а сочувствие и жалость воспринимает как проявление позора.

Четвертый маркер касается поиска особой значимости и поддержки. Например, после конфликта с родителями ребенок не пытается наладить отношения, а замыкается в себе и ищет человека, который якобы сможет его понять. Именно в этот момент рядом может появиться вербовщик, который делает вид, что принимает подростка таким, какой он есть. Такие опасные взрослые часто говорят фразу: «Это только между нами, не говори взрослым. Они только засмеют или накажут».

К сожалению, подобные случаи происходят и в Мурманской области. По словам Александра Чемерского, в прошлом году УФСБ региона расследовало уголовное дело, связанное с несовершеннолетней девушкой, которая под влиянием манипуляторов пыталась поджечь призывной пункт.

«Релейных шкафов мы наделаем, если их сожгут. Но мы не можем вернуть перечеркнутую жизнь молодого человека, который попал в эту ловушку, - признается Александр Чемерский, - Когда в экстремистскую деятельность вовлекаются юноша или девушка, у которых еще вся жизнь впереди, они теряются для нас социально. Это реальные потери нашего общества, и мы должны их минимизировать».

Подростки, которых вовлекают в опасную деятельность, часто попадают под уголовные статьи и получают реальный срок. Впрочем, не только они. Студента мурманского вуза, который администрировал Telegram-канал, признали виновным в госизмене и участии в деятельности террористической организации. Приговор вынес Северный флотский военный суд. Выяснилось, что с марта 2023 года юноша решил оказывать помощь Украине. Следствие и суд пришли к выводу, что он придерживался антироссийских взглядов и был противником СВО.

Особое значение для Мурманской области имеют и региональные особенности. По словам специалистов, на психологическое состояние подростков может влиять удаленность Крайнего Севера, чувство изоляции, суровый климат, продолжительная полярная ночь, а также высокая стоимость поездок за пределы региона.

Все это способно усиливать тревожность и апатию. В таком состоянии многие подростки уходят в виртуальный мир, где их и находят вербовщики. Кроме того, злоумышленники активно используют романтизацию силы и выносливости, которые традиционно ценятся на Севере.

Что делать родителям, если появились подозрения, что ребенок попал под чужое влияние?

Специалисты предупреждают, что тотальный контроль и постоянная проверка телефона только усугубят ситуацию. Подросток станет еще более закрытым и перестанет доверять близким. Также нельзя навешивать ярлыки и обвинять ребенка словами вроде «ты террорист». Такие заявления могут лишь закрепить навязанную роль.

«Вместо этого нужно создать договор о “цифровом детоксе”. Например, что можно общаться с друзьями в интернете каждый вечер, например, два часа. А потом все кладут свои телефоны, в том числе и родители, в определенную ячейку. Почему это важно? Вербовщики обычно используют определенный период времени, а именно с 23.00 до 3.00, когда родители спят и ребенка никто не будет отвлекать. Также нужно объяснить подростку, что если кто-то предложил тебе секретную миссию или скажет молчать, то этот человек – злодей, и нужно рассказать об этом взрослому. Можно также сказать, что вербовщик - это неудачник. Это разрушает ореол героизма вокруг него», - говорит Майя Панкратова.

Напомним: в Мурманской области мошенники выспрашивают у детей расположение ТЦ и военкоматов.