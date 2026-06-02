Три года в тюрьме и еще 12 в колонии. Студента из Мурманска признали виновным в госизмене после публикаций в Telegram

По совокупности преступлений (ст. 275 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) студента приговорили к 15 годам лишения свободы.

Студента мурманского вуза, который администрировал Telegram-канал, признали виновным в госизмене и участии в деятельности террористической организации. Приговор вынес Северный флотский военный суд.

Выяснилось, что с марта 2023 года юноша решил оказывать помощь Украине. Следствие и суд пришли к выводу, что он придерживался антироссийских взглядов и был противником СВО.

«Мурманчанин познакомился в Telegram с человеком, который действовал в интересах Службы безопасности Украины и руководил структурным подразделением международного общественного движения «Форум свободных государств постРоссии» (Верховный суд РФ признал террористической и запретил на территории страны. - Ред.) под названием «Альянс/Коалиция (коренных народов) (включен в список экстремистских организаций в России и запрещен. - Ред.)», - сообщили в суде.

С 2023 по 2025 годы молодой человек выполнял различные задания, полученные через этот канал связи. Так, в администрируемом им Telegram-паблике публиковались материалы о наборе информаторов и разведчиков для сбора сведений о военных объектах и маршрутах передвижения военной техники. Также он распространял тексты, которые были направлены на дестабилизацию обстановки в стране.

Затем мурманчанин подготовил материал о современном сепаратизме и оставил ссылку на него в своем Telegram-канале, доступном для широкой аудитории. В марте того же года он создал еще два аналогичных текста и направил их представителям запрещенной организации. Позже эти материалы были опубликованы на ее сайте.

Отдельно суд отметил, что северянин знал о решении Верховного суда России от 22 ноября 2024 года, которым «Форум свободных государств постРоссии» был признан террористической организацией, а его деятельность на территории страны запрещена. Несмотря на это, он продолжил участвовать в работе структуры.

В итоге мурманчанина задержали правоохранители. Вину он не признал, однако суд посчитал доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

По совокупности преступлений (ст. 275 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) студента приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые три года он должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил один год ограничения свободы и на два года запретил администрировать сайты и интернет-каналы.

Приговор в законную силу еще не вступил.

