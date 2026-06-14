В Кольском округе перевернулся Renault Logan, пострадал человек

Фото: vk.ru/murman01

Утром 13 июня произошло ДТП на 12 километре автодороги «Кола-Мурмаши». В кювет с последующим опрокидыванием на крышу съехал автомобиль Renault Logan.

На месте происшествия работали спасатели.

«В результате аварии пострадал один человек, обслужен амбулаторно на месте бригадой скорой медицинской помощи»,- сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.

Напомним: жители Мурманской области жалуются на отсутствие связи на участке Никель - Раякоски.

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