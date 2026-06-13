Жители Мурманской области жалуются на отсутствие связи на участке Никель - Раякоски

Жители Печенгского округа Мурманской области жалуются на отсутствие сотовой связи на всем протяжении дороги Никель - Раякоски. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Печенгского округа Мурманской области жалуются на отсутствие сотовой связи на всем протяжении дороги Никель - Раякоски.

«26 мая на мою электронную почту пришел ответ, в котором нам рекомендуют использовать сотовую связь и убеждают, что в 2024 году были запущены базовые станции стандарта LTE-900 и связь есть. С 2021 года у меня подключена услуга «Пограничная территория Северо–Запад», запрещающая регистрацию в сетях оператора пограничных стран. 28 мая, возвращаясь из Никеля в , я проверила связь на всем протяжении автодороги. Сотовой связи как не было так и нет! На звонок 112 отвечает Норвегия, даже с запретом оператора на регистрацию в сети оператора Норвегии!», - написала на странице губернатора Мурманской области в ВК Елена Нахалова.

Как рассказали в министерстве цифрового развития региона, в мае ведомство подписало соглашение с российской аэрокосмической компанией «Бюро 1440».

«Сервис передачи данных с глобальным покрытием на базе отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки позволит создать устойчивое покрытие высокоскоростным интернетом там, где прокладка наземных оптоволоконных линий сейчас невозможна или экономически нецелесообразна. Мы надеемся, что технология спутникового интернета с низких орбит позволит обеспечить надежную связь для северян и бизнеса в тех районах, где ранее это было практически невозможно», - рассказали в минцифры.

Напомним: по итогам рабочей поездки в Оленегорск губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал ряд поручений. Одно из них казалось наличия и скорости интернета. В прошлом году местные объекты подверглись атаке беспилотников, после чего в городе и окрестностях ограничили работу интернета.

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