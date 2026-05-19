Губернатор Чибис поручил наладить работу интернета на соцобъектах Оленегорска

По итогам рабочей поездки в Оленегорск губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал ряд поручений. Фото: Игорь Громов / Правительство Мурманской области

По итогам рабочей поездки в Оленегорск губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал ряд поручений. Одно из них казалось наличия и скорости интернета. В прошлом году местные объекты подверглись атаке беспилотников, после чего в городе и окрестностях ограничили работу интернета.

«Из-за обеспечения безопасности стратегически важных объектов действуют ограничения, но важно, чтобы в местах общественного доступа, в том числе в Оленегорской ЦРБ, с интернетом все было нормально. А пока в больнице есть сложности, и это неудобства и для пациентов, и для персонала, в том числе по телемедицине и дистанционным консультациям», - отметил Андрей Чибис.

Губернатор дал поручение региональному минздраву, а также минцифры и муниципалитету, чтобы интернет работал и в общественных местах: парках, библиотеках, пространствах «СОПКИ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru