Участники экспедиции встретили медведя на острове Кильдин

Фото: vk.com/mokm51

В Мурманском областном краеведческом музее подвели предварительные итоги научной экспедиции на остров Кильдин. Исследователи обследовали западную часть острова и более половины его береговой линии.

«За время работы ученые провели полный учет птиц на всех озерах исследованного района, собрали свыше 120 видов растений, а также сформировали остеологические и энтомологические коллекции. В дальнейшем они пополнят фонды музея», - рассказали в учреждении.

Также участники экспедиции поделились интересными фактами из путешествия. Так, во время работы на острове исследователи встретили бурого медведя. Правда, хищник находился на значительном расстоянии от группы и опасности для людей не представлял.

Еще одним неожиданным событием стало сокращение состава экспедиции. Один из участников был вынужден досрочно покинуть остров: исследователя срочно привлекли к операции по спасению кита, который запутался в рыболовных сетях.

В ближайшее время экспедиция завершит работу и вернется на материк. После обработки материалов ученые представят подробные результаты исследований острова Кильдин.

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