В Мурманской области хотят изменить правила поведения на водоемах

В ближайшее время правительство Мурманской области планирует принять постановление об изменении правил пользования маломерными судами и обеспечения безопасности людей на водных объектах. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее время правительство Мурманской области планирует принять постановление об изменении правил пользования маломерными судами и обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Так, планируется установить четкие процедуры организации отдыха на пляжах, стоянках маломерных судов, переправах и местах зимнего плавания; ввести нормы поведения и требований к организации туристских маршрутов и спортивных мероприятий на воде. Еще один важный пункт - разработка рекомендаций по установке знаков безопасности и информационной инфраструктуры вдоль берегов водоемов.

«Так, нововведениями предусмотрено: обязательное нанесение идентификационного номера на оба борта маломерного судна, подлежащего государственной регистрации; запрет на управление без удостоверения, судового билета и документов, подтверждающих право владения или пользования (в случае отсутствия владельца); обязательное наличие документа, удостоверяющего личность, для управления маломерными судами, не подлежащими государственной регистрации», - рассказали в министерстве региональной безопасности Мурманской области.

Дети до семи лет не смогут находиться на борту без сопровождения взрослых.

Отмечается, что правила будут касаться пресноводных объект и не затронут морские перевозки.

Напомним: с приходом в Мурманскую область теплой погоды у водоемов стало многолюдно. Но пока для одних это спасение от жары, для других - жаркая пора в работе. Сотрудники МЧС переходят к режиму регулярного патрулирования.

И причина веская: вне специально оборудованных мест для купания купаться нельзя. Официальных пляжей в Кольском Заполярье только два - на реке Ура и озере Канентъявр, но пока они не открыты, а, значит, на полуострове нет ни одного места, где можно было бы официально искупаться.

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