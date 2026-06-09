В Мурманской области с начала года утонули восемь человек

Официальных пляжей в Кольском Заполярье только два - на реке Ура и озере Канентъявр, но пока они не открыты, а, значит, на полуострове нет ни одного места, где можно было бы официально искупаться. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С приходом в Мурманскую область теплой погоды у водоемов стало многолюдно. Но пока для одних это спасение от жары, для других - жаркая пора в работе. Сотрудники МЧС переходят к режиму регулярного патрулирования.

И причина веская: вне специально оборудованных мест для купания купаться нельзя. Официальных пляжей в Кольском Заполярье только два - на реке Ура и озере Канентъявр, но пока они не открыты, а, значит, на полуострове нет ни одного места, где можно было бы официально искупаться. Несмотря на это, северян тянет к воде.

«К сожалению, число происшествий на водоемах растет. С начала года их зафиксировано уже 12, погибли восемь человек. Эта статистика в три раза больше, чем за аналогичных период прошлого года», - рассказал заместитель руководителя МЧС по Мурманской области, главный государственный инспектор по маломерным судам Мурманской области Владимир Мацуев.

Первая трагедия случилась в первый же день 2026 года: 1 января от набережной в Коле сильным течением унесло туристку из Республики Беларусь, которая вместе с группой практиковала айсфлоатинг. Женщину до сих пор не нашли.

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