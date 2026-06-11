Мурманский областной перинатальный центр получил два современных кювеза

Кювезы защищают малышей от инфекций, предотвращают тепловые потери и т.д. Фото: ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»

Руководитель Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев сообщил, что благодаря социальному партнерству с крупной компанией, ведущей деятельность в регионе, Мурманский областной перинатальный центр получил новое оборудование - два современных кювеза Giraffe Omnibed.

«Это инкубатор нового поколения, который создает для новорожденных условия, максимально приближенные к внутриутробным. Система позволяет непрерывно отслеживать температуру тела, вес и другие жизненно важные параметры, чтобы врачи могли оперативно реагировать на любые изменения состояния малыша», - рассказал Евгений Тарбаев.

Кювезы защищают малышей от инфекций, предотвращают тепловые потери и т.д.

Напомним: министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Мурманскую область высоко оценил результаты развития региональной системы здравоохранения. Об этом шла речь на совещании с губернатором Андреем Чибисом и представителями медицинского сообщества региона.

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