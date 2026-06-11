Мурманский областной перинатальный центр получил два современных кювеза

Руководитель Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев сообщил, что благодаря социальному партнерству с крупной компанией, ведущей деятельность в регионе, Мурманский областной перинатальный центр получил новое оборудование - два современных кювеза Giraffe Omnibed.
«Это инкубатор нового поколения, который создает для новорожденных условия, максимально приближенные к внутриутробным. Система позволяет непрерывно отслеживать температуру тела, вес и другие жизненно важные параметры, чтобы врачи могли оперативно реагировать на любые изменения состояния малыша», - рассказал Евгений Тарбаев.
Кювезы защищают малышей от инфекций, предотвращают тепловые потери и т.д.
Напомним: министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Мурманскую область высоко оценил результаты развития региональной системы здравоохранения. Об этом шла речь на совещании с губернатором Андреем Чибисом и представителями медицинского сообщества региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru