Глава Минздрава РФ высоко оценил развитие здравоохранения Мурманской области

Фото: gov-murman.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Мурманскую область высоко оценил результаты развития региональной системы здравоохранения. Об этом шла речь на совещании с губернатором Андреем Чибисом и представителями медицинского сообщества региона.

Перед совещанием глава федерального Минздрава посетил несколько медучреждений Мурманска и Североморска.

По словам Михаила Мурашко, в рамках нацпроектов Мурманская область получила значительную федеральную поддержку. Только на реализацию новых мероприятий предусмотрено более 600 миллионов рублей, а финансирование по линии обязательного медицинского страхования увеличено почти на 7%.

«Регион в рамках модернизации первичного звена получил в предыдущий период более 3,5 миллиарда рублей. Все реализовано в срок. Построены два объекта, большое количество быстровозводимых конструкций, ФАПов. Закуплено оборудование, более 120 автомобилей. Сегодня все это работает, можно убедиться в том, что действительно изменения видят люди», – отметил Михаил Мурашко.

Министр также обратил внимание на строительство нового корпуса онкологического диспансера и реконструкцию больницы в Североморске, подчеркнув, что эти объекты находятся на особом контроле.

Отдельно глава Минздрава РФ отметил положительные изменения в кадровой ситуации.

«Всегда была в Мурманской области проблема кадровая. И большая заслуга региона в том, что сегодня она действительно переломлена, и мы видим рост количества врачей фактически в каждой медорганизации», – подчеркнул министр.

Во время совещания также прошла церемония награждения работников здравоохранения. Отличившимся медикам вручили почетные грамоты и благодарности Министерства здравоохранения РФ и правительства Мурманской области.

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