«Животное в опасности». В Мурманской области обнаружили запутавшегося в снастях горбатого кита

Спасать кита будут люди. Фото: max.ru/andrey_chibis

На днях стало известно, что в акватории Мурманской области увидели запутавшегося в рыболовецких снастях краснокнижного горбатого кита.

Сейчас стали известны подробности этой истории. Горбача заметили у острова Кильдин, как отметил губернатор Кольского Заполярья Андрей Чибис, животное находится в опасности. Так как само оно вряд ли сможет освободиться от пут, люди готовят спасательную операцию.

«Специалисты фонда «Природа и люди», ученые ИПЭЭ РАН и нашего Мурманского арктического университета уже провели мониторинг, оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор. Именно для таких критических ситуаций был создан Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих. Он работает на базе нашего МАУ, объединяя лучших экспертов», - рассказал Андрей Чибис.

В 2024 году именно в Мурманской области провели первую в России спасательную операцию ради горбатого кита, которого назвали Станислав. Он тоже запутался в снастях и могу погибнуть. С тех пор его часто видят вблизи Териберки.

Напомним: специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница сообщила в своем Telegram-канале, что в Териберке у одного из ресторанов появился еще один скелет кита.

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