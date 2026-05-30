«Организовали настоящую экспедицию». В Териберке появилась еще одна достопримечательность

Специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница сообщила в своем Telegram-канале, что в Териберке у одного из ресторанов появился еще один скелет кита.

«Это очень крупная особь, и, скорее всего, это скелет финвала - второго по величине кита на нашей планете. Чтобы привезти этот скелет, организовали настоящую экспедицию! Скелет находился в очень отдаленном и труднодоступном месте Кольского полуострова и был случайно обнаружен много лет назад. Чтобы поднять череп строили целую деревянную конструкцию, которая помогла погрузить череп на две лодки и отбуксировать все это в Териберку. Была проделана невероятная работа», - написала Анастасия Куница.

В планах - создать конструкцию под скелетом. Видео со скелетом можно посмотреть здесь.

Напомним: в Мурманской области усилят наблюдение за китами. Сейчас ищут капитанов и туроператоров, которые готовы помогать научным экспедициям.

