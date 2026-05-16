В Мурманской области капитаны будут помогать в сборе данных по китам

В Мурманской области усилят наблюдение за китами.

В Мурманской области усилят наблюдение за китами. Сейчас ищут капитанов и туроператоров, которые готовы помогать научным экспедициям.

«Нужно брать на борт одного человека из научной команды, если такая возможность имеется (например, если на катере на выход в море есть одно свободное место и никто не против присутствия науки на борту)», - рассказала биолог, член Совета по морским млекопитающим Анастасия Куница.

Напомним: с 27 по 29 мая в Териберке пройдет тренинг по спасению морских млекопитающих. Его проведут группа помощи морским животным «Друзья океана» (Сахалин) и Центр «Дельфа» (Сочи) при участии активных жителей Мурманской области.

