В Териберке пройдет тренинг по спасению китов от опасного мусора и орудий лова

С 27 по 29 мая в Териберке пройдет тренинг по спасению морских млекопитающих. Его проведут группа помощи морским животным «Друзья океана» (Сахалин) и Центр «Дельфа» (Сочи) при участии активных жителей Мурманской области.

«300 000 китообразных ежегодно погибает в сетях. Вы можете стать членами команды, которая помогает китам, дельфинам и тюленям от запутывания в пластиковом мусоре и орудиях лова», - рассказали организаторы мероприятия.

На него приглашают биологов, волонтеров, гидов и всех, кто готов участвовать в важном деле. Главные условия - возраст от 18 лет, хорошая физическая форма, опыт работы в море, отсутствие медицинских противопоказаний к активным водным работам, готовность следовать протоколам безопасности и этическим нормам взаимодействия с дикими животными.

Один день обучения будет посвящен теории, а еще два дня - практике в море. Сам тренинг и предоставление базового снаряжения для отработки будут бесплатными, участникам надо будет оплатить проживание, питание и проезд до места проведения

Заявки на участие принимаются до 14 мая через форму.

