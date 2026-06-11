Мурманским шахматистам нашли новое помещение на время ремонта клуба

Шахматный клуб будет временно размещаться в ДК в центре Мурманска. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Мурманске решили вопрос с размещением областной федерации шахмат после скандала с ремонтом шахматного клуба. Временной площадкой для занятий и соревнований станет ДК железнодорожников на улице Октябрьской.

Как сообщил президент Федерации шахмат Мурманской области Дмитрий Некипелов, организация переедет в новое помещение уже в ближайшее время.

«Нам выделят постоянное помещение по площади примерно такое же, как клуб, а на турниры будем договариваться на большой зал, - рассказал Дмитрий Некипелов. - Считаю, что это хороший для нас вариант: ДК находится в центре, совсем рядом с КДЮСШ-17, в хорошей транспортной доступности, всем должно быть удобно. Помещения хорошие, предоставляются на безвозмездной основе, руководство ДК к шахматистам относится доброжелательно».

Само здание, где много лет размещался шахматный клуб, закроют на ремонт. Там планируется обновить крышу, систему канализации и другие инженерные коммуникации. После завершения работ помещения вернут шахматному отделению Мурманской областной спортивной школы и региональной федерации шахмат.

На следующей неделе представители шахматного сообщества планируют еще раз встретиться с министром спорта Мурманской области Светланой Наумовой для дальнейшего обсуждения вопросов.

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