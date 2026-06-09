«Он все тянул на себе». В Мурманске выселяют шахматистов, а вице-президент федерации впал в кому

Особенно тяжело новость о выселении пережил вице-президент федерации шахмат Мурманской области Сергей Якименко. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мурманское шахматное сообщество оказалось на грани потери своего «дома». Клуб в центре города, где годами занимались дети и взрослые, вдруг попросили освободить помещения в кратчайшие сроки. Новость вызвала широкий резонанс среди спортсменов, родителей и тренеров, а вскоре ситуация приобрела еще более мрачный оборот.

Тревожное сообщение появилось на днях в группе «Шахматисты Мурманской области». Вместо традиционного подведения итогов сезона и пожеланий хорошего лета представителям федерации пришлось говорить о другом.

«У нас снова отбирают шахматный клуб. Несколько дней назад вице-президенту федерации шахмат Мурманской области Сергею Якименко позвонили собственники здания и сообщили, что до 6 июня необходимо полностью освободить помещения. Это касается как самого клуба, так и шахматного отделения Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы», - говорится в обращении.

Официальная причина - предстоящий капитальный ремонт здания. Однако у шахматистов возникли вопросы. «О каком капитальном ремонте идет речь, если предыдущий закончился в 2014 году?», - недоумевают спортсмены.

При этом сроки проведения работ никто не озвучил. Не было изначально предложено и вариантов временного размещения клуба. Более того, появились опасения, что после завершения ремонта помещения клубу могут не вернуть.

Особенно тяжело новость о выселении пережил вице-президент федерации шахмат Мурманской области Сергей Якименко. Как рассказали коллеги Сергея Викторовича, он страдает сахарным диабетом, и на фоне сильного стресса и переживаний его здоровье резко ухудшилось. Настолько, что руководитель впал в кому и сейчас находится в больнице «Севрыба» на аппарате ИВЛ. Глава федерации никогда публично не жаловался на трудности, хотя в последние годы давление на клуб только усиливалось.

«В эти дни, точнее трое суток подряд, он вообще не уезжал из клуба и практически не спал. Просто не ложился. За два-три дня нужно было успеть собрать все имущество и освободить помещение. Никакой помощи или поддержки не было. Даже коробки для переезда мы покупали сами. При этом у детей продолжались занятия, а он все тянул на себе», - рассказали представители клуба.

Дополнительным ударом стала ситуация с юными спортсменами. Дети Сергея Якименко сейчас готовятся к поездке на первенство России в Сочи, однако из-за закрытия клуба лишились привычного места для тренировок.

Ситуация уже вышла на уровень регионального правительства: вопрос озвучили на оперативном совещании. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил разобраться в происходящем и оказать необходимую помощь спортсменам.

Несмотря на сжатые сроки, представителям федерации удалось сохранить имущество клуба: инвентарь городской и областной федераций перевезли на временное хранение. Сейчас готовятся обращения в различные инстанции, надеясь привлечь внимание властей и общественности к ситуации.

«Наша первостепенная задача - показать, что будущее мурманских шахмат небезразлично большему количеству жителей региона. Будем бороться и надеяться на лучшее», - отмечают в федерации.

Ситуацию вскоре прокомментировала врио директора Мурманской областной спортшколы Татьяна Маркова. Она сообщила, что летом дети уезжают на каникулы, а тренеры-преподаватели с 15 июня будут в отпуске. С 8 по 14 июня тренировки будут проходить в здании легкоатлетического манежа. Ранее там проходили соревнования по шахматам.

«Здание Дома ремесел, в котором располагается клуб, - старое и находится в неисправном техническом состоянии, не один раз были протечки крыши. Мы неоднократно обращались с просьбой о ремонте и рады, что нас услышали! Безопасность детей на занятиях - это для нас главное», - прокомментировала руководитель.

Сейчас Мурманская областная спортивная школа вместе с минспорта региона активно прорабатывает вопрос о поиске другого помещения на время капремонта. Там также опровергли информацию о том, что после завершения ремонта будет расторгнут договор безвозмездного пользования помещениями. Варианты переезда обсудят с руководством федерации шахмат 9 июня.

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