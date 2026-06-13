Жители Нивского просят создать у них пространство «СОПКИ»

С 2021 года в Мурманской области открываются общественные пространства «СОПКИ». Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2021 года в Мурманской области открываются общественные пространства «СОПКИ». Сначала они были только молодежными, но затем формат расширили: сейчас есть пространства для спорта, северян в возрасте, семейные, «СОПКИ.ОЗЕРА».

Но не везде.

«Андрей Владимирович, рассмотрите пожалуйста возможность создания общественного молодежного пространства "СОПКИ" в населенном пункте Нивский, т.к. наша молодежь фактически лишена возможности посещать такие места в городе, поселок находится в отдалении от города, и мало у кого из детей есть возможность ездить в город», - написала на странице губернатора Мурманской области в ВК Ирина Мазур.

На это обращение отреагировали в администрации Кандалакши - Нивский входит в состав этого городского округа.

«Мы разделяем вашу заинтересованность в организации досуга для подрастающего поколения в Нивском. В настоящее время создание данного молодежного пространства не возможно ввиду дефицита бюджетных средств, но мы обязательно учтем ваши пожелания при планировании работы на последующие периоды», - рассказали в администрации.

Напомним: в Мурманской области открылась запись на бесплатные экскурсии для северян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru