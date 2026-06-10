В Мурманской области открылась запись на бесплатные экскурсии для северян

Всего в 2026 году на бесплатных экскурсиях смогут побывать пять тысяч северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области сообщает об открытии записи на бесплатные экскурсии по региону, которые с этого года проводятся для северян в рамках программы программы «Туризм для своих».

«Участников ждут маршруты от Никеля до Умбы, включая Териберку, Мончегорск, Апатиты, Кировск. Можно выбрать пешие прогулки по историческим улицам и живописным тропам, отправиться в автобусные туры или посетить местные музеи. Посещение всех экскурсий в рамках программы «Туризм для своих» для жителей региона бесплатное», - сообщает профильное министерство.

Запись проходит на портале регионального Туристского информационного центра. Всего доступны 23 экскурсии и 50 дат для выездов. Один человек может записаться только на одну экскурсию. В день мероприятия важно обязательно взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Всего в 2026 году на бесплатных экскурсиях смогут побывать пять тысяч северян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru