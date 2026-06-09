Экс-главе Печенгского округа Кузнецову продлили содержание под стражей

9 июня вступило в силу решение Хамовнического районного суда от 4 числа о продлении срока содержания под стражей Кузнецова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В апреле заключили под стражу бывшего главу Печенгского муниципального округа Мурманской области Андрея Кузнецова. Он проходит по делу о крупном мошенничестве при ремонте котельных.

9 июня вступило в силу решение Хамовнического районного суда от 4 числа о продлении срока содержания под стражей Кузнецова.

Расследованием занимается Главное военное следственное управление СК России. Судить будут также гендиректора ООО «ПромВоенСтрой» Александра Кобытева и бывшего руководителя этой же компании Армена Аршакяна.

«По версии следствия, в 2023–2025 годах фигуранты предоставляли документы с ложными сведениями о выполненных работах и завышали стоимость материалов для котельных. Таким образом, были похищены бюджетные средства в особо крупном размере», - сообщили в Главном военном следственном управлении.

Напомним: в Мурманске вынесли первый приговор в рамках громкого дела о взятке в областном онкодиспансере. Так северянин пытался освободить из колонии знакомого.

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