Житель Мурманска заплатит 8 млн рублей за взятку врачу онкодиспансера

58-летний мужчина попал под уголовную статью о даче взятки должностному лицу в крупном размере.

В Мурманске вынесли первый приговор в рамках громкого дела о взятке в областном онкодиспансере. Напомним, так северянин пытался освободить из колонии знакомого.

58-летний мужчина обратился к врачу данного медучреждения с предложением: за 800 тысяч рублей сделать липовую справку, в которой бы говорилось, что у осужденного есть онкология. По мнению северянина, это помогло бы тому рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Врач на эту незаконную авантюру согласился.

«13 января 2026 года осужденный, находясь в рабочем кабинете сотрудника онкодиспансера, передал последнему незаконное денежное вознаграждение – часть взятки в размере 200 тысяч рублей в качестве аванса от оговоренной общей суммы», - рассказали в СКР по Мурманской области.

Довести преступное дело до конца они не успели - его пресекли следователи СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области при силовой поддержке Росгвардии.

58-летний мужчина попал под уголовную статью о даче взятки должностному лицу в крупном размере. Максимальное наказание по ней составляет до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Мужчина получил более мягкий приговор: семь лет колонии особого режима и штраф в 8 миллионов рублей.

Также правоохранители дадут оценку действиям врача.

