В Териберке пройдет встреча капитанов и сотрудников погранслужбы

В Мурманской области пограничники и капитаны пообщаются в формате «вопрос-ответ» Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалист по морским млекопитающим, биолог Анастасия Куница анонсировал встречу в Териберке с участием капитанов, судовладельцев и сотрудников погранслужбы. Они смогут пообщаться в формате «вопрос-ответ».

«Обсудим насущные темы, новое законодательство, нововведения, подача уведомлений, ограничения выходов в море, перенос рейсов и все интересующие вопросы.Никто не отменял закон, но можно договариваться без абсурда. Тишина в ответ на штраф — не стратегия», - написала Анастасия Куница в своем Telegram-канале.

Напомним: в мае в Мурманской области должен был состояться уже третий для региона чемпионат по серфингу. Локация была неизменной - Териберка, а вот дата открытой, ведь все зависело от того, когда придут волны. Однако в мае у моря погоды не дождались.