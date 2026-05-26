НовостиОбщество26 мая 2026 13:25

Волна не пришла. Ожидание условий для чемпионата по серфингу в Териберке продлили до 1 сентября

Чемпионат по серфингу в Териберке в мае не состоялся из-за отсутствия волн
Ника СВЕТЛОВА
Фото: Мария ПАШЕНКОВА.

В мае в Мурманской области должен был состояться уже третий для региона чемпионат по серфингу. Локация была неизменной - Териберка, а вот дата открытой, ведь все зависело от того, когда придут волны. Однако в мае у моря погоды не дождались.

«Мы официально продлеваем период ожидания чемпионата на все летние месяцы — до 1 сентября. Это значит, что наша команда продолжает ежедневно мониторить прогнозы, как только Баренцево море раскачает правильный и мощный свелл, мы объявим общий сбор», - рассказали в Федерации серфинга Мурманской области.

Напомним: 500 добровольцев поучаствуют в Большом Арктическом субботнике в Териберке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru