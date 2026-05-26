500 добровольцев поучаствуют в Большом Арктическом субботнике в Териберке

Большой Арктический субботник в Териберке стал хорошей традицией и проводится не первый год. Этой весной он состоится 30 мая на территории самого села и в одноименном природном парке.

«Заявки на участие, в том числе – через платформу Добро.ру, подали корпоративные волонтеры от 20 предприятий Мурманской области и самостоятельные участники. Всего в субботнике примут участие более 500 добровольцев», - рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Также в этот день на территории природного парка «Териберка» состоится открытие смотровых площадок для наблюдения за птицами.

Напомним: жители и гости Териберки обратили внимание, что рядом с местным природным парком растет свалка мусора. Несмотря на то, что этот участок граничит с местом со статусом особо охраняемого, некоторым это не мешает выбрасывать мусор. За ответом на вопрос, что будут делать с отходами, «КП»-Мурманск» обратилась в минприроды региона.

