Незаконную свалку в Териберке уберут на Арктическом субботнике

Жители и гости Териберки обратили внимание, что рядом с местным природным парком растет свалка мусора. Несмотря на то, что этот участок граничит с местом со статусом особо охраняемого, некоторым это не мешает выбрасывать мусор.

За ответом на вопрос, что будут делать с отходами, «КП»-Мурманск» обратилась в минприроды региона.

«Эта проблема многолетняя, появившаяся еще до создания в Териберке ООПТ. Участок сложный, на нем сохранился бытовой мусор, частично заросший растительностью, поэтому убрать его механизированным способом невозможно. Сотрудники Дирекции ООПТ в течение года убирают территорию, проводят субботники, в том числе здесь ежегодно трудится большая команда на Большом Арктическом субботнике», - уточнили в профильном министерстве.

Сам Арктический субботник пройдет 30 мая.

