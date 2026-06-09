В Мурманске пройдет встреча о правильном планировании беременности

Даже летом в Мурманске продолжает работать «Школа будущих родителей». Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Даже летом в Мурманске продолжает работать «Школа будущих родителей». Новую встречу в рамках проекта проведет специалист перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра. «Поговорим о правильном планировании беременности, а также обсудим современные технологии преодоления бесплодия», - рассказали авторы проекта.

Встреча состоится 9 июня в 17.00 в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» (г. Мурманск, ул. Буркова, 30). Также будет доступна онлайн-трансляция.

Напомним: в Мурманске пройдет серия мастер-классов по оказанию первой помощи детям.

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