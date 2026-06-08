Новые детские сады появятся в Гаджиево, Корзуново и Килпъявре

Новые дошкольные учреждения появятся в Гаджиево, Корзуново и Килпъявре. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области в 2026 году планируют начать строительство трех детских садов. Новые дошкольные учреждения появятся в Гаджиево, Корзуново и Килпъявре. Об этом на оперативном совещании правительства региона сообщила замгубернатора Ольга Вовк.

«Проект строительства детского сада в Корзуново уже получил положительное заключение экспертизы. По объектам в Гаджиево и Килпъявре соответствующие решения ожидаются», - рассказали в правительстве.

Кроме того, в следующем году в регионе приступят к строительству школы в Алакуртти, центра электроснабжения и водопровода в Североморске. В перечень работ также вошел снос девяти зданий в Видяево, Корзуново, Полярном и Заозерске.

Напомним: глава Минздрава РФ высоко оценил развитие здравоохранения Мурманской области.

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