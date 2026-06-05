Мурманск побил суточный рекорд тепла для 5 июня

На выходных в городе сохранится теплая погода: днем будет +23+25 градусов. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманск обновил суточный рекорд тепла для 5 июня, побив отметку 12-летней давности.

«Уже в 15.00 метеостанция превзошла достижение 2014 года: сегодня температура повысилась до +26 (тогда было +25,7)», - сообщают в паблике «Погода в Мурманске» (12+).

Точное значения рекорда станет известно в конце суток.

На выходных в городе сохранится теплая погода: днем будет +23+25 градусов.

Напомним: май 2026 года показал жителям Мурманской области все многообразие погоды от тепла до сильных дождей и снегопада. Он уже стал самым влажным в истории. Но запомнится он не только этим: месяц вошел в топ-10 самых теплых.

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