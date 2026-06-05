Вандалы разрушили научно-исследовательский комплекс экологов под Мончегорском

Неизвестные полностью разрушили научно-исследовательский комплекс экологов Института проблем промышленной экологии Севера, а также пропало некоторое оборудование.
В том числе ученые не нашли осадкоприемники для сбора и анализа атмосферных осадков, разгромлено биоплато - уникальные природно-инженерные экосистемы, созданные для изучения очистки воды.
«Сорваны сборы данных: уничтожены результаты непрерывных многомесячных наблюдений за влиянием промышленности на заполярную природу. Этот пост мониторинга помогал оценивать реальное состояние экологии в зоне воздействия комбината. Данные ученых позволяли фиксировать малейшие изменения в воздухе и воде, формируя прозрачную картину экологической обстановки в районе. Теперь в рядах многолетних наблюдений образовалась невосполнимая дыра», - дали оценку событиям в Кольском научном центре КНЦ РАН.
Напомним: находят, даже если в капюшоне - в Мурманске борются с вандалами, орудующими на спортплощадках.
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