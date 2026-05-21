Находят, даже если в капюшоне. В Мурманске борются с вандалами, орудующими на спортплощадках

На одной разрисовали маркером таблички с QR-кодами на тренажерах, на другой - сломали баскетбольные корзины. Вандалы портят спортивные площадки в Мурманске, явно не думая о других. Но в городе ищут эффективный способ борьбы с ними.

«Акт вандализма — это удар по интересам десятков мурманчан, которые занимаются здесь каждый день», - отметил директор «Авангарда», депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Тян.

Вместе с начальником УМВД России по городу Мурманску Денисом Дехановым он побывал на спортплощадках улицы Аскольдовцев - именно там зафиксировали два случая вандализма, чтобы обсудить, как бороться с такой порчей.

Представитель полиции напомнил, что наказание за это - вплоть до уголовного. И родителям нужно чаще говорить об этом детям, чтобы те понимали всю меру ответственности.

«Даже в одежде с капюшоном — находим благодаря специальным методикам», - сообщил Деханов.

Напомним: в Мурманской области вандалы сломали указатель к воинскому захоронению.

