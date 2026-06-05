В администрации Мурманска объяснили, почему снесут деревья и кустарники у ТЦ «Волна»

В Мурманске на участке улицы Воровского в районе ТЦ «Волна» снесут деревья и кустарники. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске на участке улицы Воровского в районе ТЦ «Волна» снесут деревья и кустарники. Как сообщили в городской администрации, это нужно для аварийного восстановления участка канализационного коллектора.

По информации «Мурманскводоканала», глубина залегания поврежденной трубы составляет около четырех метров. Для проведения ремонта требуется обеспечить безопасность работ и надежное укрепление стенок траншеи.

«Без сноса зеленых насаждений, которые растут в охранной зоне действующего коллектора, не обойтись», - отметили в мэрии.

Напомним: кусты сирени с проспекта Ленина в Мурманске перенесут на площадку в Дровяном.

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