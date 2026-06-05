Экс-заведующая детсадом в Мончегорске получила штраф за мошенничество

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманской области вынесли приговор бывшей заведующей детским садом в Мончегорске, которую обвиняли в мошенничестве, совершенном лицом с использованием служебного положения.
«С апреля по октябрь 2023 года осужденная на основании изготовленных ею фиктивных официальных документов, в том числе табелей учета использования рабочего времени и приказов о назначении на должность, в которых содержались заведомо ложные сведения об отработанном ее дочерью и знакомой времени в детском саду, незаконно получила в качестве заработной платы указанных лиц выплаты в размере более 328 тысяч рублей», - рассказали в СКР по Мурманской области.
Суд приговорил ее к штрафу в размере 150 тысяч рублей, также на два года ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере образования.
Напомним: в Мурманске вынесли первый приговор в рамках громкого дела о взятке в областном онкодиспансере. Напомним, так северянин пытался освободить из колонии знакомого. 58-летний мужчина обратился к врачу данного медучреждения с предложением: за 800 тысяч рублей сделать липовую справку, в которой бы говорилось, что у осужденного есть онкология.
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