В Мурманской области в ДТП на«встречке» погиб водитель ВАЗа

Водитель ВАЗа скончался на месте. Пассажир отечественного автомобиля, а также водитель Kia получили ранения различной степени тяжести. Фото: Госавтоинспекция по Мурманской области

Утром 5 июня в Мурманской области произошло смертельное ДТП. На 1349 километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись ВАЗ и Kia.

«Водитель «ВАЗ-2112», следовавший в направлении Мурманска, выехал на встречную полосу (в зоне, где данный маневр разрешен), где допустил столкновение с автомобилем Kia», - сообщили в Госавтоинспекции региона.

Водитель ВАЗа скончался на месте. Пассажир отечественного автомобиля, а также водитель Kia получили ранения различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и иных экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, проводится проверка.

Напомним: в ДТП с экскаватором в Карелии погибла жительница Мурманской области.

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