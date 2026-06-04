В ДТП с экскаватором в Карелии погибла жительница Мурманской области

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Карелии / vk.com/gibddkareliya

В Пудожском районе Карелии утром 4 июня произошло смертельное ДТП с участием жителей Мурманской области. Проверку по факту аварии проводит Госавтоинспекция региона.

«По предварительным данным, около 6.20 на 337-м километре региональной автодороги Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож автомобиль Geely Atlas, двигавшийся в сторону Архангельска, столкнулся с колесным экскаватором, который выполнял строительно-ремонтные работы», - сообщили в ведомстве.

В аварии погибла 68-летняя пассажирка. 72-летний водитель автомобиля и 14-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали. Все являются жителями Мурманской области.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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