От онкооборудования до ремонта ДК Кирова. Крупная компания вложит 4,7 млрд рублей в Мурманскую область

Новый корпус онкодиспансера в Мурманске еще строится, но договоренность о новом оборудовании для медучреждения уже есть. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На полях Петербургского международного экономического форума правительство Мурманской области и компания «Новатэк» подписали дополнительное соглашение с уточнением перечня мероприятий и объектов в рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве на 2020-2026 годы.

Ранее, в 2020 году, было заключено соглашение, что компания, ведущая деятельность в регионе, вложит более 4,7 миллиарда рублей в его развитие.

«Значительный объем финансирования будет направлен на приобретение дополнительного высокотехнологичного медицинского оборудования для областного онкологического диспансера. Также предусмотрено приобретение современного транспорта для учреждений здравоохранения, что позволит повысить оперативность и качество оказания медицинской помощи», - рассказали в правительстве Мурманской области.

Помимо этого часть средств пойдет на ремонт Дворца культуры им. С.М. Кирова и поддержку иных учреждений культуры.

Напомним: на полях Петербургского международного экономического форума достигнуто еще одно важное для Мурманска соглашение: правительство Мурманской области и федеральный застройщик GloraX подписали соглашение о строительстве в областном центре 10-этажного жилого комплекса. Его планируют создать в районе улицы Профсоюзов, но точная локация пока не озвучивается.

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