В Мурманской области краснокнижные орланы-белохвосты вывели потомство

У краснокнижных орланов-белохвостов, самых крупных хищных птиц Мурманской области, появилось потомство. Об этом рассказали в Кандалакшском заповеднике.
К местам гнездования на севере орланы обычно возвращаются в конце марта - начале апреля. Однако некоторые особи остаются в регионе и зимой, если находят достаточное количество пищи.
Свои гнезда орланы-белохвосты строят в труднодоступных местах рядом с водоемами. Чаще всего они располагаются на высоких деревьях или скалах. Диаметр такого гнезда может достигать полутора метров.
«Птенцы обычно появляются в середине или конце мая. Около 70 дней они проводят в гнезде, постепенно меняя пух на полноценное оперение и вырастая почти до размеров взрослых птиц. Обычно к середине июля молодые птицы покидают гнездо и начинают самостоятельную жизнь», - поделились в заповеднике.
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