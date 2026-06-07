В Мурманской области краснокнижные орланы-белохвосты вывели потомство

Диаметр такого гнезда может достигать полутора метров. Фото: ФГБУ Кандалакшский природный заповедник / vk.com/clubzapovedkand

У краснокнижных орланов-белохвостов, самых крупных хищных птиц Мурманской области, появилось потомство. Об этом рассказали в Кандалакшском заповеднике.

К местам гнездования на севере орланы обычно возвращаются в конце марта - начале апреля. Однако некоторые особи остаются в регионе и зимой, если находят достаточное количество пищи.

Свои гнезда орланы-белохвосты строят в труднодоступных местах рядом с водоемами. Чаще всего они располагаются на высоких деревьях или скалах. Диаметр такого гнезда может достигать полутора метров.

«Птенцы обычно появляются в середине или конце мая. Около 70 дней они проводят в гнезде, постепенно меняя пух на полноценное оперение и вырастая почти до размеров взрослых птиц. Обычно к середине июля молодые птицы покидают гнездо и начинают самостоятельную жизнь», - поделились в заповеднике.

Напомним: в Мурманске полицейские помогли найти кота Тайсона, который спрятался под капотом.

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