Сутки искали всем двором. В Мурманске полицейские помогли найти кота Тайсона, который спрятался под капотом

Сначала дети искали кота сами, затем к поискам подключились родители. Фото: Кадр из видео / УМВД по Мурманской области

В Мурманске сотрудники полиции помогли семье найти пропавшего кота по кличке Тайсон. Пушистый друг сбежал во время прогулки на улице Лобова: несмотря на шлейку, питомец испугался и вырвался из рук двух юных сестер, Мирославы и Ани. После этого он скрылся между машинами.

Сначала дети искали кота сами, затем к поискам подключились родители. Семья расклеила объявления, расспросила соседей и прохожих, но, увы, найти питомца так и не удалось.

Позже мама девочек обратилась за помощью к полицейским, которых встретила случайно на улице. Правоохранители предположили, что испуганный зверь мог спрятаться в укромном месте рядом с местом пропажи. Так и оказалось.

«Перепуганный Тайсон все это время находился буквально в нескольких метрах от места пропажи - под капотом одного из припаркованных во дворе автомобилей. Питомец забрался в моторный отсек и затаился там, боясь выбраться», - сообщили в УМВД региона.

Полицейские быстро установили владельца машины и связались с ним. Мужчина приехал на место и вместе с отцом девочек помог достать кота из моторного отсека. К огромной радости всей семьи, четырехлапый путешественник не пострадал, его доставили домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru