В Мурманске победившему СМА мальчику нужна реалибилитация

Сейчас Мише семь лет. Последствия СМИ дают о себе знать, но мальчик улыбается, пытается социализироваться. Фото: vk.ru/club190223159

Жизнь Мише Жукову из Мурманска спас всего один укол, но за баснословные 200 миллионов рублей.

В 8 месяцев ему поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия» (СМА), часто с этой болезнью не доживают и до трех лет. Родители, родственники и близкие боролись за мальчика как могли, но лечение было невероятно дорогим.

Спасти Мишу могли два лекарства: Спинраза (колоть его надо ежегодно, одна инъекция стоит около 25 миллионов рублей) или Золгенсма - самый дорогой препарат в мире, который стоит порядка 200 миллионов рублей, зато один укол может остановить заболевание. Тысячи человек жертвовали посильные суммы, но решающим стал перевод от анонимного спонсора.

Сейчас Мише семь лет. Последствия СМИ дают о себе знать, но мальчик улыбается, пытается социализироваться. Для дальнейшего восстановления ему нужна реабилитация стоимостью 278 тысяч рублей. Его семья обратилась ко всем неравнодушным за помощью.

«Центр не принимает по ОМС. Мы уже побывали там на свои деньги, сделали первый шаг, однако наши возможности, увы, почти исчерпаны», - пишут родители Миши в сообществе его поддержки в ВК «Мишины новости!!!».

На данный момент собрано уже более 200 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru