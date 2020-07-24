Мише Жукову из Мурманска сделали укол за 200 миллионов рублей, который спасет ему жизнь

24 Июль 2020 2020-07-24T16:37:37+03:00

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В январе, пока страна отмечала Новый год, родители Миши Жукова из Мурманска не находили себе места и думали, как спасти сына. В 8 месяцев ему поставили диагноз "спинальная мышечная атрофия" (СМА). Эта болезнь убивает не так уж медленно: в большинстве случаев с ней не доживают до 2-3 лет (малышу сейчас 1,7 года).

Спасти Мишу могли два лекарства: "Спинраза" (колоть его надо ежегодно, одна инъекция стоит около 25 миллионов рублей) или "Золгенсма" - самый дорогой препарат в мире, который стоит порядка 200 миллионов рублей, зато один укол может остановить заболевание.

Деньги на лечение мальчика собирали всем миром. Северяне и жители других регионов пожертвовали почти 14 миллионов рублей, оставшаяся сумма - взносы от рабочих подрядных организаций стройки Центра крупнотоннажных сооружений в Белокаменке и анонимный благотворитель. Чудо случилось в мае, а сейчас стало известно, что Миша получил заветный укол. Число 23 стало для него счастливым.

- К этому моменту мы шли очень долгой дорогой. 23 декабря 2019 года был открыт сбор, 23 мая 2020 года был закрыт. И вот 23 июля Миша получил свой заветный укольчик. Нас переполняет счастье! Много мыслей! Но самая главная мысль, что дальше? Понятно, что Мише нужна очень большая и долгая реабилитация, много будет потрачено сил и времени, но, самое главное, он теперь будет жить полноценной жизнью, - рассказали родители мальчика.

Всего в Мурманской области четыре ребенка с дигнозом СМА. В группе поддержки Миши в "ВКонтакте" можно найти информацию о том, кому еще из тяжело больных деток собирают деньги на лечение.

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