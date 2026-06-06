Стали известны самые популярные у подростков Мурманской области специализации для летней работы

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru,сейчас подработку ищут около 800 заполярных школьников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением летних каникул подростки Мурманской области стали активно искать подработку до осени. По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru,сейчас подработку ищут около 800 заполярных школьников

«Самой популярной специализацией среди подростков стала работа официантом, барменом или бариста — на нее приходится 10% от общего числа резюме юных соискателей. Также в топ-5 вошли профессии упаковщика, комплектовщика и маркировщика — 10%, курьера и почтальона — 8%, разнорабочего — 8%, менеджера по продажам и уборщика — 7%. Наиболее востребованным типом занятости среди школьников остается постоянная работа — ее выбирают 44% молодых соискателей», - сообщили в компании.

При этом сами работодатели чаще всего ищут курьеров, промоутеров, упаковщиков и продавцов, аниматоров, сборщиков заказов и официантов, таргетологов, догситтеров и специалистов колл-центров.

Напомним: Мурманская область находится на высоких позициях в стране по зарплатам медработников. Об этом сообщили на коллегии министерства здравоохранения региона. Так, в 2025 году средняя зарплата врачей составила 190 214 рублей, среднего медперсонала – 99 460 рублей.

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