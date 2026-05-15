Мурманская область вышла на 11 место в стране по зарплатам врачей

Мурманская область находится на высоких позициях в стране по зарплатам медработников. Об этом сообщили на коллегии министерства здравоохранения региона.

Так, в 2025 году средняя зарплата врачей составила 190 214 рублей, среднего медперсонала – 99 460 рублей.

«По этому показателю регион занимает 11-ю позицию в стране», - сообщили в минздраве Мурманской области.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис озвучил ряд поручений для регионального минздрава, чтобы медицинская помощь стала доступнее для северян. Одна из задач - сократить лист ожидания к узким специалистам. Для этого с июля в Кольском Заполярье будет работать специальный сервис записи к ним.

