С 1 июля в Мурманской области заработает сервис записи к узким специалистам

Одна из задач - сократить лист ожидания к узким специалистам. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис озвучил ряд поручений для регионального минздрава, чтобы медицинская помощь стала доступнее для северян.

Одна из задач - сократить лист ожидания к узким специалистам. Для этого с июля в Кольском Заполярье будет работать специальный сервис записи к ним, куда будут выгружать все свободные окошки из разных медучреждений региона.

«Новый программный продукт будет помогать нам отслеживать каждого пациента, которому необходима консультация либо обследование. Врач, проводивший консультацию, будет определять необходимость консультации иного специалиста или обследования и ставить пациента в сервис. Сотрудники колл-центра либо регистратуры будут видеть запрос и при появлении номерка – записывать пациента. Также мы сможем перераспределять пациентов в разные филиалы в зависимости от загруженности», - рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе, педиатрической помощи Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Светлана Яковлева.

Напомним: в Мурманске состоялось итоговое заседание коллегии регионального Министерства здравоохранения. На нем губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений, одно из них касалось работы медучреждений. Так, график поликлиник должен стать удобнее, отвечая потребностям северян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru