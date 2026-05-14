График работы поликлиник в Мурманской области сделают удобнее для северян

В Мурманске состоялось итоговое заседание коллегии регионального Министерства здравоохранения. Фото: Игорь Громов / Правительство Мурманской области

В Мурманске состоялось итоговое заседание коллегии регионального Министерства здравоохранения. На нем губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений, одно из них касалось работы медучреждений.

Так, график поликлиник должен стать удобнее, отвечая потребностям северян.

«Приемы по субботам — для большого количества людей это удобно, потому что в будние дни они работают. Значит, система здравоохранения должна подстраиваться под потребности людей. То же самое касается вечерних часов приема. Для пациентов это удобство, а для врачей — дополнительная финансовая мотивация. Если система работает эффективно, то это выгодно и людям, и медикам. Так и должно быть», — отметил Андрей Чибис.

Напомним: жители Мурманской области начали активно прививаться от клещевого энцефалита. Наш регион считается безопасным по распространению клещей, но северяне, кто выезжает в эндемичные территории, могут бесплатно пройти вакцинацию по месту жительства. Однако поступают сигналы, что сделать это не очень просто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru