Жители Мурманской области пожаловались на отсутствие вакцины от клещевого энцефалита в поликлиниках

Северян, выезжающих в регионы со сложной обстановкой по клещам, бесплатно привьют.

Жители Мурманской области начали активно прививаться от клещевого энцефалита. Наш регион считается безопасным по распространению клещей, но северяне, кто выезжает в эндемичные территории, могут бесплатно пройти вакцинацию по месту жительства.

Однако поступают сигналы, что сделать это не очень просто.

«Почему перестали делать бесплатные прививки от клещей? 300 вакцин на поликлинику, это же ничто. А клещи очень опасны: сейчас идет массовый выезд людей в среднюю полосу», - написала на странице губернатор в ВК северянка Вера Шубина.

Ситуацию прокомментировали в минздраве Мурманской области:

«В настоящий момент на рынке иммунобиологических препаратов наблюдается временный дефицит данной вакцины по причине большого спроса. В Мурманскую область поставки будут осуществляться частями в мае».

Напомним: мурманчанам рассказали, как уберечь питомцев от опасной болезни клещей. С потеплением растет риск гибели собак от пироплазмоза.

