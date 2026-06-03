За неделю в Мурманской области зарегистрировали 2,4 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

При исследовании биоматериала у пациентов выявлялись как единичные случаи вирусов гриппа А и В, так и возбудители других респираторных инфекций. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области за неделю с 25 по 31 мая зарегистрировали 2382 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Доля детей среди заболевших составила 41,9%. Чаще всего болели дети в возрасте от 3 до 6 лет - на них пришлось 43,4% случаев среди несовершеннолетних. Еще 26,3% составили школьники.

При исследовании биоматериала у пациентов выявлялись как единичные случаи вирусов гриппа А и В, так и возбудители других респираторных инфекций.

Также за неделю в регионе зарегистрировали четыре случая ковида. Показатель заболеваемости составил 0,6 на 100 тысяч населения.

«Несмотря на потепление, респираторные вирусы продолжают активно циркулировать, поэтому необходимо сохранять настороженность и соблюдать базовые меры профилактики: часто мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с больными. При появлении любых симптомов респираторного заболевания обратиться к врачу», - напомнили в управлении.

Напомним: в Мурманской области случились июньские заморозки.

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