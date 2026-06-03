В Мурманской области случились июньские заморозки

Июнь в Мурманской области пока никак не может выйти на долгожданное для северян тепло - пришедший в конце мая холод все еще чувствуется в регионе. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь в Мурманской области пока никак не может выйти на долгожданное для северян тепло - пришедший в конце мая холод все еще чувствуется в регионе. В ночь на 3 июня и совсем зафиксировали заморозки.

«Надо сказать, минусы в начале июня - явление не уникальное, в первой половине месяца они могут проскакивать и в Мурманске (самые поздний 21 июня 1998 года оставим за скобками). Но в пригородных низинах подмораживать может и в июле: 10 июля 2023 года аэропорт в Мурмашах отметил -0,4. Через 60 часов после этого заморозка, днем 12 июля аэропорт получил +30. Это был исторический взлет», - сообщает паблик «Погода в Мурманске».

В ночь на 3 июня похолодало до -0,7, такой показатель зафиксировали в аэропорту «Мурманск». В Мурманске минимум составил +3,4.

Напомним: в Мурманской области стартовал авиационный мониторинг лесов в пожароопасный сезон. Специалисты Мурманской авиабазы уже начали патрулировать лесные массивы с воздуха для оперативного обнаружения возгораний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru