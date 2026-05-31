Леса Мурманской области патрулируют с воздуха из-за пожароопасного сезона

В Мурманской области стартовал авиационный мониторинг лесов в пожароопасный сезон. Специалисты Мурманской авиабазы уже начали патрулировать лесные массивы с воздуха для оперативного обнаружения возгораний.

В этом году авиамониторинг организовали с трех точек вылета: из Умбы, Ловозера и Мурмашей.

«Такая схема позволяет контролировать более 9,4 млн гектаров лесного фонда и быстро реагировать на термоточки даже в труднодоступных районах Кольского Заполярья. Во время полетов летчики-наблюдатели обследуют утвержденные маршруты и фиксируют любые признаки возгораний - дым или открытый огонь. Информацию оперативно передают в региональную диспетчерскую службу», - объяснили в минприроды региона.

С начала пожароопасного сезона в лесах региона действуют ограничения. Запрещено разводить костры, использовать мангалы и жаровни, бросать непотушенные окурки и спички, а также выжигать сухую траву.

О лесных пожарах и задымлениях жителей просят сообщать по телефону 112 или на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

