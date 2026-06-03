Между Мурманском и Петрозаводском запустили прямые авиарейсы

Маршрут будет дейстовать до 26 августа 2026 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 3 июня между Петрозаводском и Мурманском начали летать прямые самолеты. Новый рейс запустила авиакомпания «ЮВТ АЭРО», сообщили в министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области.

«Время в пути составляет около полутора часов. Стоимость билетов начинается от 4,7 тысячи рублей», - уточнили в министерстве.

Маршрут будет дейстовать до 26 августа 2026 года. Полеты выполняются один раз в неделю - по средам. Самолет вылетает из Петрозаводска в 11.40 и прибывает в Мурманск в 13.10. Обратный рейс отправляется из Мурманска в 14.00 и прибывает в столицу Карелии в 15.25.

Напомним: последний раз прямые авиарейсы Мурманск-Петрозаводск были в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru